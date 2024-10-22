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  • Палкин о Мудрике в «Челси»: «Если не умеете водить «Феррари», она вам не нужна, сойдет обычная машина. Это игрок, делающий разницу, он покажет себя, когда получит шанс»
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Палкин о Мудрике в «Челси»: «Если не умеете водить «Феррари», она вам не нужна, сойдет обычная машина. Это игрок, делающий разницу, он покажет себя, когда получит шанс»

Сергей Палкин сравнил Михаила Мудрика с «Феррари», которой не могут управлять.

«Челси» купил Мудрика за 70+40 млн у «Шахтера» в январе 2023 года. В 66 матчах за лондонский клуб украинский вингер забил 7 голов.

«Если не умеете водить «Феррари», она вам не нужна, сойдет обычная машина. Когда покупаешь «Феррари», ты должен знать, как ей управлять. Это мое мнение о Мудрике в «Челси».

Я уверен, что он покажет себя, когда получит шанс. Это игрок, делающий разницу, что видно и по его выступлениям за сборную Украины. Таких очень мало», – сказал генеральный директор «Шахтера».

Златан о МЛС: «Здесь я похож на «Феррари» среди «Фиатов»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
logoЧелси
logoЧемпионат Украины по футболу
logoШахтер
logoпремьер-лига Англия
logoСергей Палкин
logoМихаил Мудрик
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