Карпин о футболе в России: «Дело не в отстранении, не в том, что нас вернут и все поменяется. Мы уже лет 20 не туда идем, а не последние три года»
– Когда вернутся еврокубки, какое время займет, чтобы мы вернулись на тот уровень, чтобы хотя бы соответствовать [европейским лигам]?
– Федь, дело не в отстранении. Дело не в том, что когда нас вернут, тогда все поменяется, нет. Мы же там были.
– Нет, я имею в виду, что будут хотя бы примеры наглядные, к чему стоит стремиться.
– Так они были в 2020 году, эти наглядные примеры, и в 2021 году были. Но мы же не последние три года идем в ту сторону, не туда. Мы уже лет 20 идем не туда, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».
Карпин о ВАР: «Для чего он? Помогать исправлять ошибки. Но говорят: ВАР не имел оснований вмешаться. Подождите, был фол, был контакт? Что значит «недостаточный», как определить? Прибор какой-то есть?»
Карпин об РПЛ: «Другие лиги интенсивнее. В Испании 5-6 человек пробегают 400 метров на спринте за игру, у нас – один, но люди не понимают. Данные выкладывают – они завышены, процентов 30 неправды»
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