Журналист Дмитрий Кузнецов: «Из «Ангелов Плющенко» приходят инсайды о том, что имеет место конфликт Трусовой и Муравьевой»

Журналист Дмитрий Кузнецов сообщил о конфликте Трусовой и Муравьевой.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова выступила на контрольных прокатах, однако не сообщала, будет ли принимать участие в соревнованиях в сезоне.

«Подходит конец октября, на выходных первый этап серии Гран-при России в Магнитогорске. Ясности и даже инсайдов о решении Александры нет. В шоу она выступает точно – и много, а вот на стартах...

В теории раздумья еще могут происходить – до последних этапов у звездной фигуристки есть время. Из «Ангелов Плющенко» приходят инсайды о том, что имеет место конфликт Трусовой и Софьи Муравьевой – их разводят по разным льдам, чтобы не пересекались. Значит, Саша точно тренируется», – написал Кузнецов в статье на «Спорт-Экспресс ».

Возвращение Трусовой все-таки не состоится? В ее графике – только шоу