Журналист Дмитрий Кузнецов: «Из «Ангелов Плющенко» приходят инсайды о том, что имеет место конфликт Трусовой и Муравьевой»
Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова выступила на контрольных прокатах, однако не сообщала, будет ли принимать участие в соревнованиях в сезоне.
«Подходит конец октября, на выходных первый этап серии Гран-при России в Магнитогорске. Ясности и даже инсайдов о решении Александры нет. В шоу она выступает точно – и много, а вот на стартах...
В теории раздумья еще могут происходить – до последних этапов у звездной фигуристки есть время. Из «Ангелов Плющенко» приходят инсайды о том, что имеет место конфликт Трусовой и Софьи Муравьевой – их разводят по разным льдам, чтобы не пересекались. Значит, Саша точно тренируется», – написал Кузнецов в статье на «Спорт-Экспресс».
Возвращение Трусовой все-таки не состоится? В ее графике – только шоу
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий