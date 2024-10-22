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Хавбек «Спартака» Зорин забил, заработал удаление для соперника и удалился сам в игре с «Динамо» Махачкала

Молодой игрок «Спартака» забил, заработал красную для соперника и удалился сам.

Красную карточку за фол на полузащитнике красно-белых Данииле Зорине на 36-й минуте матча Фонбет Кубка России получил защитник «Динамо» Махачкала Илья Кирш.

На 49-й минуте 20-летний футболист открыл счет в матче, гол в итоге оказался единственным в матче.

На 85-й Зорин был удален сам – за вторую желтую карточку. Первое предупреждение судья Павел Шадыханов показал игроку на 53-й.

Подробная статистика выступлений Зорина доступна здесь.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча 6-го тура Пути РПЛ (0:1).

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoсудьи
Павел Шадыханов
logoДинамо Махачкала
logoДаниил Зорин
logoИлья Кирш
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