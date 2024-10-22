Хавбек «Спартака» Зорин забил, заработал удаление для соперника и удалился сам в игре с «Динамо» Махачкала
Молодой игрок «Спартака» забил, заработал красную для соперника и удалился сам.
Красную карточку за фол на полузащитнике красно-белых Данииле Зорине на 36-й минуте матча Фонбет Кубка России получил защитник «Динамо» Махачкала Илья Кирш.
На 49-й минуте 20-летний футболист открыл счет в матче, гол в итоге оказался единственным в матче.
На 85-й Зорин был удален сам – за вторую желтую карточку. Первое предупреждение судья Павел Шадыханов показал игроку на 53-й.
Подробная статистика выступлений Зорина доступна здесь.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча 6-го тура Пути РПЛ (0:1).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости