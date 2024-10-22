Лига чемпионов. «Реал» против «Боруссии», «Арсенал» примет «Шахтер», «ПСЖ» – ПСВ, «Монако» сыграет с «Црвеной», «Ювентус» – с «Штутгартом»
Сегодня стартует 3-й тур Лиги чемпионов УЕФА.
Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.
Во вторник «Монако» Александра Головина сыграет с «Црвеной Звездой», «Реал» – с «Боруссией» Дортмунд, «Ювентус» примет «Штутгарт», «Арсенал» будет противостоять «Шахтеру», «ПСЖ» Матвея Сафонова встретится с ПСВ.
Лига чемпионов
3-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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