«Вашингтон» выиграл 4 матча подряд. Команда идет на 3-м месте в дивизионе, по % очков – на 2-м
«Вашингтон» выиграл 4 матча подряд и идет на 3-м месте в Столичном дивизионе.
«Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» (4:1) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
Ранее клуб из столицы США после поражения в стартовом матче сезона от «Нью-Джерси» (3:5, дома) обыграл «Вегас» (4:2, дома), «Даллас» (3:2, дома) и «Нью-Джерси» (6:5 ОТ, в гостях).
«Вашингтон» занимает 3-е место в Столичном дивизионе с 8 очками в 5 играх. По проценту набранных очков (80%) команда уступает только «Рейнджерс» (11 баллов в 6 играх, 91,7%).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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