НХЛ. «Вашингтон» играет с «Филадельфией», «Флорида» принимает «Миннесоту», «Нью-Джерси» – «Тампу», «Рейнджерс» против «Монреаля»
«Вашингтон» играет с «Филадельфией» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Флорида» принимает «Миннесоту», «Нью-Джерси» – «Тампу», «Рейнджерс» противостоит «Монреалю», «Питтсбург» – «Калгари».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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