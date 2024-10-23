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НХЛ. «Вашингтон» играет с «Филадельфией», «Флорида» принимает «Миннесоту», «Нью-Джерси» – «Тампу», «Рейнджерс» против «Монреаля»

«Вашингтон» играет с «Филадельфией» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Флорида» принимает «Миннесоту», «Нью-Джерси» – «Тампу», «Рейнджерс» противостоит «Монреалю», «Питтсбург» – «Калгари». 

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
logoНью-Джерси
logoПиттсбург
logoРейнджерс
logoАйлендерс
logoФиладельфия
logoБаффало
logoОттава
logoМонреаль
logoТоронто
logoБостон
logoТампа-Бэй
logoКаролина
logoВашингтон
logoФлорида
logoНэшвилл
logoДетройт
logoСент-Луис
logoКоламбус
logoЧикаго
logoВанкувер
logoМиннесота
logoКалгари
logoКолорадо
logoЭдмонтон
logoАнахайм
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logoВегас
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