Жена Семака о браке: «Сергей доминирует, я подчиняюсь. После 20 лет совместной жизни перестали ссориться»

Жена Сергея Семака рассказала о том, как избегает ссор в семейной жизни.

«После 20 лет совместной жизни перестали ссориться.

Он доминирует, я подчиняюсь, со всем соглашаюсь, вот и весь секрет», – написала Анна Семак в сториз социальной сети.

В семье Сергея и Анны воспитываются восемь детей. В 2020 году главный тренер «Зенита» впервые стал дедушкой.

Источник: соцсеть Анны Семак