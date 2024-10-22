Жена Семака о браке: «Сергей доминирует, я подчиняюсь. После 20 лет совместной жизни перестали ссориться»
Жена Сергея Семака рассказала о том, как избегает ссор в семейной жизни.
«После 20 лет совместной жизни перестали ссориться.
Он доминирует, я подчиняюсь, со всем соглашаюсь, вот и весь секрет», – написала Анна Семак в сториз социальной сети.
В семье Сергея и Анны воспитываются восемь детей. В 2020 году главный тренер «Зенита» впервые стал дедушкой.
Источник: соцсеть Анны Семак
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Анны Семак
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