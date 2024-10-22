Кадыров подарил Бетербиеву «Гелендваген»: «Мы гордимся тобой, наш брат!»

Рамзан Кадыров присвоил Артуру Бетербиеву звание почетного гражданина Чечни.

«Я с удовольствием присвоил Артуру Бетербиеву звание «Почетный гражданин ЧР». Также мне было приятно передать Артуру ключи от автомобиля.

Мы очень ценим заслуги Артура Бетербиева . Он в очередной раз доказал всему миру, что упорным трудом и крепкой верой в себя можно достичь больших высот.

Он сдержал обещание и привез в Грозный все действующие престижные чемпионские пояса своего дивизиона. Мы гордимся тобой, наш брат!» – написал в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров .

Напомним, что 12 октября Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

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