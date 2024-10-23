Овечкин без очков против «Филадельфии»: 3 броска в створ, 2 мимо и 2 хита за 19:57 при 9:35 в большинстве

Александр Овечкин остался без очков в матче против «Флайерс».

«Вашингтон » обыграл «Филадельфию» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

39-летний россиянин провел на льду 19 минут 57 секунд (9:35 – в большинстве, нейтральная полезность). В его активе 3 броска в створ (еще 2 – мимо) и 2 силовых приема.

Также нападающий получил малый штраф на 3-й минуте матча – пока он его отбывал, игравшие в меньшинстве «Кэпиталс» открыли счет.

В текущем сезоне у Овечкина 4 (1+3) очка в 5 играх при нейтральной полезности.