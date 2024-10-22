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НБА. Сегодня стартует сезон-2024/25. «Бостон» примет «Нью-Йорк», «Лейкерс» встретятся с «Миннесотой» в Лос-Анджелесе

Сегодня двумя матчами стартует регулярный чемпионат сезона НБА-2024/25.

В первый игровой день сезона действующий чемпион «Бостон» примет на своей площадке обновленный «Нью-Йорк». «Лейкерс» Леброна Джеймса встретятся в Лос-Анджелесе с «Миннесотой».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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