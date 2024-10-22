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«Динамо» Махачкала – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 18:30

«Спартак» сыграет с «Динамо» Махачкала в Фонбет Кубке России.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 6-го тура Пути РПЛ. Начало – в 18:30 по московскому времени. 

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

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«Спартак» в плей-офф, ЦСКА и «Динамо» – под вопросом. Расклады перед последним туром Кубка России

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoСпартак
logoФОНБЕТ Кубок России
logoДинамо Махачкала
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