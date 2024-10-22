«Ювентус» – «Штутгарт». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Ювентус» примет «Штутгарт» в 3-м туре Лиги чемпионов УЕФА.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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