Койта забил первый гол за ЦСКА – в 15-м матче. У Пьянича первый ассист – в 4-й игре

Секу Койта забил первый гол за ЦСКА, Миралем Пьянич отметился первым ассистом.

Команда под руководством Марко Николича принимает «Ахмат » (1:0, перерыв) в матче 6-го тура Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.

На 34-й минуте форвард ЦСКА Секу Койта открыл счет в матче. Это первый гол малийца за московский клуб, он проводит 15-й матч в составе армейцев.

Миралем Пьянич отметился первой результативной передачей в составе ЦСКА, отдав пас Койта с углового. Это 4-й матч Пьянича за армейцев.