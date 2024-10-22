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Койта забил первый гол за ЦСКА – в 15-м матче. У Пьянича первый ассист – в 4-й игре

Секу Койта забил первый гол за ЦСКА, Миралем Пьянич отметился первым ассистом.

Команда под руководством Марко Николича принимает «Ахмат» (1:0, перерыв) в матче 6-го тура Пути РПЛ в Фонбет Кубке России. 

На 34-й минуте форвард ЦСКА Секу Койта открыл счет в матче. Это первый гол малийца за московский клуб, он проводит 15-й матч в составе армейцев. 

Миралем Пьянич отметился первой результативной передачей в составе ЦСКА, отдав пас Койта с углового. Это 4-й матч Пьянича за армейцев. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoАхмат
logoМиралем Пьянич
logoСеку Койта
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