Adidas станет техническим спонсором «Ливерпуля» со следующего сезона. Клуб будет получать 60 млн фунтов в год

«Ливерпуль» заключит спонсорское соглашение с adidas.

Немецкая компания станет новым техническим спонсором мерсисайдцев с сезона-2025/26, сообщает The Guardian. Ожидается, что эта сделка будет приносить клубу около 60 миллионов фунтов в год.

В «Ливерпуле » считают, что это позволит им сравняться с «Арсеналом », «Манчестер Сити » и «Челси », которые получают около 60-65 миллионов фунтов от сделок с adidas, Puma и Nike соответственно.

В данный момент техническим спонсором «красных» является Nike, контракт рассчитан до конца текущего сезона. Это сотрудничество приносит «Ливерпулю» 30 миллионов фунтов в год и 20% выручки от продаж клубной формы.