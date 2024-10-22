Adidas станет техническим спонсором «Ливерпуля» со следующего сезона. Клуб будет получать 60 млн фунтов в год
«Ливерпуль» заключит спонсорское соглашение с adidas.
Немецкая компания станет новым техническим спонсором мерсисайдцев с сезона-2025/26, сообщает The Guardian. Ожидается, что эта сделка будет приносить клубу около 60 миллионов фунтов в год.
В «Ливерпуле» считают, что это позволит им сравняться с «Арсеналом», «Манчестер Сити» и «Челси», которые получают около 60-65 миллионов фунтов от сделок с adidas, Puma и Nike соответственно.
В данный момент техническим спонсором «красных» является Nike, контракт рассчитан до конца текущего сезона. Это сотрудничество приносит «Ливерпулю» 30 миллионов фунтов в год и 20% выручки от продаж клубной формы.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Guardian
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