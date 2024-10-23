Леброн и Бронни Джеймсы стали первым дуэтом отец-сын в истории НБА. Дебют состоялся в стартовом матче сезона
На старте 79-го сезона НБА состоялся исторический момент.
Представляющие «Лейкерс» Леброн и Бронни Джеймсы стали первым дуэтом отец-сын в истории НБА. Дебют состоялся в стартовом матче сезона против «Миннесоты».
4-кратный MVP лиги и его 20-летний сын, которого выбрали на драфте под 55-м номером, вместе появились на площадке во второй четверти.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA TV
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