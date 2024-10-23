На старте 79-го сезона НБА состоялся исторический момент.

Представляющие «Лейкерс » Леброн и Бронни Джеймсы стали первым дуэтом отец-сын в истории НБА . Дебют состоялся в стартовом матче сезона против «Миннесоты».

4-кратный MVP лиги и его 20-летний сын, которого выбрали на драфте под 55-м номером, вместе появились на площадке во второй четверти.