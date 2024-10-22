Медведев шестой раз подряд квалифицировался на итоговый

Пятая ракетка мира Даниил Медведев шестой год подряд квалифицировался на итоговый турнир ATP .

Чемпион-2020 стал четвертым участником вслед за Янником Синнером , Карлосом Алькарасом и Александром Зверевым .

В прошлом сезоне россиянин дошел до 1/2, где уступил Синнеру.

Турнир пройдет 10-17 ноября в Турине.