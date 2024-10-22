Медведев шестой раз подряд квалифицировался на итоговый
Пятая ракетка мира Даниил Медведев шестой год подряд квалифицировался на итоговый турнир ATP.
Чемпион-2020 стал четвертым участником вслед за Янником Синнером, Карлосом Алькарасом и Александром Зверевым.
В прошлом сезоне россиянин дошел до 1/2, где уступил Синнеру.
Турнир пройдет 10-17 ноября в Турине.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
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