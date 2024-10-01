77% россиян равнодушны к футболу, разгром 10:1 в КХЛ, бюджет «Зенита» в 17 млрд рублей, Никишин снизил зарплату в СКА на 30 млн и другие новости
1. ВЦИОМ сообщил, что 77% россиян равнодушны к футболу, 4% считают себя постоянными болельщиками – почти в 5 раз меньше, чем в 2005-м. Только 17% россиян смогли назвать интересного им действующего российского футболиста: Дзюбу упомянули 6%, Акинфеева – 3%, Аршавина – 2%, Яшина – 1%.
В РФС не согласились с данными о снижении популярности футбола: «76% жителей России интересовались футболом в 2023-м. Интерес подтверждают рейтинги матчей сборной, РПЛ и Кубка».
2. «Барыс» пропустил десять шайб от «Торпедо» (1:10) в матче Фонбет чемпионата КХЛ (у нижегородцев забили 10 разных игроков – 2-й случай в истории лиги), «Авангард» одержал волевую победу над «Сибирью» (3:2) и прервал серию из 7 поражений подряд, «Металлург» обыграл «Ладу» (2:1).
3. У «Зенита» крупнейший бюджет среди спортивных клубов России – 17 млрд рублей. Он может стать больше, если клуб решит увеличить траты.
4. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо попросил президента РФ Владимира Путина включить клубы Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсона в турниры России. На строительство спортивных объектов в новых регионах России в 2025 году потратят 2,4 млрд рублей.
5. Гризманн завершил карьеру в сборной Франции. Нападающий «Атлетико» выиграл ЧМ-2018, провел 137 матчей за команду и забил 44 гола.
6. Капитан СКА Александр Никишин снизил зарплату на 30 млн рублей на фоне перехода Энтони Деанджело. У защитника было 50 млн, стало 20.
7. Медведев и Синнер вышли в полуфинал турнира в Пекине, Хачанов уступил Алькарасу, Рублев – 96-й ракетке Бу. У женщин Мирра Андреева, Калинская, Осака, Циньвэнь Чжэн вышли в 4-й круг, Касаткина, Шнайдер, Кудерметова, Паолини выбыли.
8. Александр Мостовой пройдет стажировку в «Спартаке» в октябре. Наконец-то!
9. Выставочные матчи НХЛ. «Вашингтон» без Овечкина обыграл «Коламбус» (3:2), «Филадельфия» без Мичкова уступила «Айлендерс» (3:4), «Тампа» победила «Флориду» (3:1), Грошев набрал 1+1.
10. Роналду забил 904-й гол в карьере и принес «Аль-Насру» победу над «Аль-Райяном» (2:1) во 2-м туре азиатской Лиги чемпионов. У Криштиану 7 голов в 8 матчах сезона, он забил в трех играх подряд.
11. Мама фигуристки Арины Парсеговой высказалась о суде с академией Плющенко: «Дочь использовали бесплатной моделью, она не получила ни копейки. Зарплату у ребенка забрали». Ей ответила Яна Рудковская: «Вы неблагодарная мама. В то, в чем вы сейчас плаваете, вы сами окунули и дочь, и два тренерских штаба, и федерацию». Алена Косторная сообщила о пропуске части сезона.
12. Член Зала славы баскетбола имени Нейсмита Дикембе Мутомбо умер от рака мозга на 59-м году жизни.
13. «Рено» прекратит производство двигателей для «Формулы-1» после 2025 года.
14. Жена Уокера готова простить измену, если Кайл заплатит ей 15 млн фунтов. Она подала на развод, узнав о рождении у защитника «Манчестер Сити» второго ребенка от любовницы.
15. Первый канал покажет бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол – Артур Бетербиев в прямом эфире.
Цитаты дня:
Быков о возможной отмене двойного гражданства в России: «Меня как будто облили холодным душем. Странная инициатива. Что двигает людьми, которые продвигают подобные законы?»
Мостовой о «Слове пацана»: «Мы это все прожили, зачем сейчас показывать то, что люди убивают друг друга? Ничего хорошего это не даст молодежи. В Европе живут по-другому»
Филатов о пресс-конференциях Ротенберга: «Как бы сказать, чтобы остаться работать – но это же поток бреда моментами. Ну что значит «матч всей жизни»? #####, я не понимаю»
Фрэнк Лэмпард: «Месси – величайший в истории в плане таланта, Роналду сделал себя. Уважаю их в равной степени, несправедливо ставить одного выше другого»
Тарасова о том, что 77% россиян равнодушны к футболу: «В России футбола просто нет, ничего удивительного. Я принадлежу к большей части населения»
Степанова о развитии лыж: «Нам нужно научиться «продавать» себя, предлагать новые форматы. Кто‑то может нести «трэш» в рамках закона»
«У меня две победы в ЛЧ, у тебя – ничего». Винисиус – Коке после упреков в симуляциях в дерби «Атлетико» – «Реал»
«Я не уйду. Не дождутся, суки!» Серхио Перес выложил фрагмент фильма «Волк с Уолл-стрит» на фоне слухов
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