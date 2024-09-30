1:1 и остановка в дерби «Реала» и «Атлетико», провал «МЮ» на «Олд Траффорд», победа «Динамо», СКА проиграл «Куньлуню», Кузнецов повредил плечо, «Наполи» лидирует в Серии А и другие новости

1. В мадридском дерби: «Реал» на 95-й минуте упустил победу над «Атлетико» – 1:1! Корреа ответил на гол Милитао, матч прерывали на 15 минут из-за бросания предметов в Куртуа. Маркос Льоренте получил красную на 98-й, влетев шипами в голень Франу Гарсии. А Винисиуса и Беллингема встречали свистом .

2. В АПЛ «Манчестер Юнайтед» крупно проиграл «Тоттенхэму» дома – 0:3! Бруну Фернандеша удалили на 42-й минуте. «МЮ» опустился на 12-е место после 6-го тура АПЛ, такого не было с 2013 года. У команды тен Хага всего 5 забитых мячей в лиге – хуже дела лишь у «Саутгемптона».

3. В РПЛ гол Нгамале принес «Динамо» Москва победу над «Динамо» Махачкала (1:0). Пенальти в ворота москвичей на 3-й минуте отменили после ВАР. «Химки» сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0), команда Артиги не побеждает 10 матчей – 4 ничьих и 6 поражений.

«Динамо» сократило отставание от 1-го места до 4 очков . «Краснодар», «Локомотив» и «Зенит» занимают первые три строчки в Мир РПЛ.

4. В КХЛ «Куньлунь» обыграл СКА (5:4) и завершил победную серию команды Романа Ротенберга из 5 матчей. Тренер заменил Плешкова на Серебрякова во 2-м периоде при счете 1:3, но это не помогло. Также Ротенберг по ходу игры снял Толчинского и Рендулича – форварды СКА не играли в 3-м периоде .

«Динамо» обыграло «Нефтехимик» по буллитам, «Автомобилист» пропустил 6 шайб от «Ак Барса».

5. Игроки «Локомотива» получили по 1,2 млн рублей за победу над «Спартаком» – в 4 раза больше обычных премиальных, сообщает инсайдер Иван Карпов.

6. В Биробиджане за драку на льду с командой ФСБ на пятерых хоккеистов «Тафгая» завели уголовные дела , пишет Baza.

7. Евгений Кузнецов травмировал плечо . Был риск, что он пропустит около года, но форвард СКА избежал более серьезной травмы, сообщает «Матч ТВ». Роман Ротенберг также высказался оптимистично .

8. «Наполи» обыграл «Монцу» и вернулся на 1-е место в Серии А. «Ювентус» отстает на очко, «Милан», «Интер» и «Торино» – на 2.

9. Клубы АПЛ согласовали план закрытия летнего трансферного окна 15 августа – до старта сезона. Остальные лиги топ-5 тоже закроют окно раньше, пишет The Times.

10. Выставочные матчи НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Оттаву» (5:2), Малкин набрал 3+1 . «Юта» была сильнее «Колорадо» (6:3), Сергачев сыграл более 25 минут и сделал 2 передачи .

11. Единая лига ВТБ. «Зенит» выиграл в гостях у УНИКСа, ЦСКА взял верх над «Енисеем» и другие результаты.

12. НФЛ. «Грин-Бэй» проиграл «Миннесоте» дома, «Тампа» победила «Филадельфию» и другие результаты.

13. «Барселона» согласовала новый контракт с Nike, объявить планируют в октябре. Клуб будет получать более 100 млн евро за сезон и сможет выйти на правило 1:1 в этом году.

14. Лео Месси назвал арбитра «сукиным сыном» за то, что тот не фиксировал на нем фолы в матче с «Шарлотт». Аргентинец получил желтую за споры с судьей после игры.

15. Жозе Моуринью выдал новый перформанс в Турции: тренер поместил ноутбук перед камерой трансляции, не согласившись с офсайдом у Джеко во время матча «Фенербахче» с «Антальяспором». Португалец получил желтую за эту выходку.

16. 219 штангистов снялись с соревнований в Индии , узнав о приезде допинг-офицеров.

Цитаты дня.

«Еще пуще старуха вздурилась» . Губерниев процитировал Пушкина после слов Вяльбе про бомбу на Лондон

Артем Дзюба: «Я не хочу сравнивать себя с Яшиным, но даже его гнобили болельщики . Пройдет 15-20 лет, и только потом начинают по-настоящему признавать»

Мусаев о борьбе за чемпионство с «Зенитом» в год его 100-летия: «Какая разница? Это их дела. Наши 10 латиноамериканцев и два нигерийца вообще не знают, сколько лет «Зениту»

Светлана Журова: «Надо не обращать внимания на ISU и создать в России клубную лигу фигурного катания . На нее весь мир будет смотреть»

Панарин о том, что критиковал власть: «Безответственное интервью. Мнение может быть – на кухне его говори . Ребята 12-14 лет начинают верить моим словам о судебной системе, это же глупость»

«Вдруг кто-то пропустил, сколько мы засадили «Зениту» . Жена главы селекционной службы «Краснодара» выложила фото с поднятыми в виде V пальцами

Ротенберг про 4:5 от «Куньлуня»: «СКА бы победил, если бы наш хоккеист не проиграл стык в пятом голе . Был серьезный мужской разговор после 1-го периода»

Симеоне об остановке дерби с «Реалом» из-за бросания предметов в Куртуа: «Фанаты злятся не просто так – их провоцируют . Не оправдываю их действия, но стоит знать, когда праздновать перед трибунами»