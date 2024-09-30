1:1 и остановка в дерби «Реала» и «Атлетико», провал «МЮ» на «Олд Траффорд», победа «Динамо», СКА проиграл «Куньлуню», Кузнецов повредил плечо, «Наполи» лидирует в Серии А и другие новости
1. В мадридском дерби: «Реал» на 95-й минуте упустил победу над «Атлетико» – 1:1! Корреа ответил на гол Милитао, матч прерывали на 15 минут из-за бросания предметов в Куртуа. Маркос Льоренте получил красную на 98-й, влетев шипами в голень Франу Гарсии. А Винисиуса и Беллингема встречали свистом.
2. В АПЛ «Манчестер Юнайтед» крупно проиграл «Тоттенхэму» дома – 0:3! Бруну Фернандеша удалили на 42-й минуте. «МЮ» опустился на 12-е место после 6-го тура АПЛ, такого не было с 2013 года. У команды тен Хага всего 5 забитых мячей в лиге – хуже дела лишь у «Саутгемптона».
3. В РПЛ гол Нгамале принес «Динамо» Москва победу над «Динамо» Махачкала (1:0). Пенальти в ворота москвичей на 3-й минуте отменили после ВАР. «Химки» сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0), команда Артиги не побеждает 10 матчей – 4 ничьих и 6 поражений.
«Динамо» сократило отставание от 1-го места до 4 очков. «Краснодар», «Локомотив» и «Зенит» занимают первые три строчки в Мир РПЛ.
4. В КХЛ «Куньлунь» обыграл СКА (5:4) и завершил победную серию команды Романа Ротенберга из 5 матчей. Тренер заменил Плешкова на Серебрякова во 2-м периоде при счете 1:3, но это не помогло. Также Ротенберг по ходу игры снял Толчинского и Рендулича – форварды СКА не играли в 3-м периоде.
«Динамо» обыграло «Нефтехимик» по буллитам, «Автомобилист» пропустил 6 шайб от «Ак Барса».
5. Игроки «Локомотива» получили по 1,2 млн рублей за победу над «Спартаком» – в 4 раза больше обычных премиальных, сообщает инсайдер Иван Карпов.
6. В Биробиджане за драку на льду с командой ФСБ на пятерых хоккеистов «Тафгая» завели уголовные дела, пишет Baza.
7. Евгений Кузнецов травмировал плечо. Был риск, что он пропустит около года, но форвард СКА избежал более серьезной травмы, сообщает «Матч ТВ». Роман Ротенберг также высказался оптимистично.
8. «Наполи» обыграл «Монцу» и вернулся на 1-е место в Серии А. «Ювентус» отстает на очко, «Милан», «Интер» и «Торино» – на 2.
9. Клубы АПЛ согласовали план закрытия летнего трансферного окна 15 августа – до старта сезона. Остальные лиги топ-5 тоже закроют окно раньше, пишет The Times.
10. Выставочные матчи НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Оттаву» (5:2), Малкин набрал 3+1. «Юта» была сильнее «Колорадо» (6:3), Сергачев сыграл более 25 минут и сделал 2 передачи.
11. Единая лига ВТБ. «Зенит» выиграл в гостях у УНИКСа, ЦСКА взял верх над «Енисеем» и другие результаты.
12. НФЛ. «Грин-Бэй» проиграл «Миннесоте» дома, «Тампа» победила «Филадельфию» и другие результаты.
13. «Барселона» согласовала новый контракт с Nike, объявить планируют в октябре. Клуб будет получать более 100 млн евро за сезон и сможет выйти на правило 1:1 в этом году.
14. Лео Месси назвал арбитра «сукиным сыном» за то, что тот не фиксировал на нем фолы в матче с «Шарлотт». Аргентинец получил желтую за споры с судьей после игры.
15. Жозе Моуринью выдал новый перформанс в Турции: тренер поместил ноутбук перед камерой трансляции, не согласившись с офсайдом у Джеко во время матча «Фенербахче» с «Антальяспором». Португалец получил желтую за эту выходку.
16. 219 штангистов снялись с соревнований в Индии, узнав о приезде допинг-офицеров.
Цитаты дня.
«Еще пуще старуха вздурилась». Губерниев процитировал Пушкина после слов Вяльбе про бомбу на Лондон
Артем Дзюба: «Я не хочу сравнивать себя с Яшиным, но даже его гнобили болельщики. Пройдет 15-20 лет, и только потом начинают по-настоящему признавать»
Мусаев о борьбе за чемпионство с «Зенитом» в год его 100-летия: «Какая разница? Это их дела. Наши 10 латиноамериканцев и два нигерийца вообще не знают, сколько лет «Зениту»
Светлана Журова: «Надо не обращать внимания на ISU и создать в России клубную лигу фигурного катания. На нее весь мир будет смотреть»
Панарин о том, что критиковал власть: «Безответственное интервью. Мнение может быть – на кухне его говори. Ребята 12-14 лет начинают верить моим словам о судебной системе, это же глупость»
«Вдруг кто-то пропустил, сколько мы засадили «Зениту». Жена главы селекционной службы «Краснодара» выложила фото с поднятыми в виде V пальцами
Ротенберг про 4:5 от «Куньлуня»: «СКА бы победил, если бы наш хоккеист не проиграл стык в пятом голе. Был серьезный мужской разговор после 1-го периода»
Симеоне об остановке дерби с «Реалом» из-за бросания предметов в Куртуа: «Фанаты злятся не просто так – их провоцируют. Не оправдываю их действия, но стоит знать, когда праздновать перед трибунами»
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