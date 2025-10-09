Аршавин попросил суд уменьшить алименты на детей от Барановской – с 1/4 дохода на троих до 1/6 на одного несовершеннолетнего. Выплаты всем детям превышают половину дохода экс-игрока (Baza)

Андрей Аршавин не хочет платить более половины дохода на содержание детей.

Ранее стало известно, что бывший игрок «Зенита » и сборной России подал иск к телеведущей Юлии Барановской об изменении размера алиментов. У пары трое детей, официально Аршавин и Барановская не состояли в браке.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Baza, по действующему решению суда Аршавин перечислял Барановской одну четвертую своих доходов на обеспечение троих общих детей.

Теперь Аршавин направил в суд прошение, чтобы, начиная с апреля 2026 года, ему разрешили перечислять Барановской одну шестую своих доходов, но только на содержание младшего сына Арсения. Старшему сыну пары уже исполнилось 19 лет, а дочь достигнет совершеннолетия в следующем году.

В иске Аршавина утверждается, что текущие алиментные отчисления превышают половину его общего дохода. Помимо детей от Барановской, у Аршавина также есть две дочери от других женщин.