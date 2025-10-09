  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аршавин попросил суд уменьшить алименты на детей от Барановской – с 1/4 дохода на троих до 1/6 на одного несовершеннолетнего. Выплаты всем детям превышают половину дохода экс-игрока (Baza)
24

Аршавин попросил суд уменьшить алименты на детей от Барановской – с 1/4 дохода на троих до 1/6 на одного несовершеннолетнего. Выплаты всем детям превышают половину дохода экс-игрока (Baza)

Андрей Аршавин не хочет платить более половины дохода на содержание детей.

Ранее стало известно, что бывший игрок «Зенита» и сборной России подал иск к телеведущей Юлии Барановской об изменении размера алиментов. У пары трое детей, официально Аршавин и Барановская не состояли в браке.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Baza, по действующему решению суда Аршавин перечислял Барановской  одну четвертую своих доходов на обеспечение троих общих детей.

Теперь Аршавин направил в суд прошение, чтобы, начиная с апреля 2026 года, ему разрешили перечислять Барановской одну шестую своих доходов, но только на содержание младшего сына Арсения. Старшему сыну пары уже исполнилось 19 лет, а дочь достигнет совершеннолетия в следующем году.

В иске Аршавина утверждается, что текущие алиментные отчисления превышают половину его общего дохода. Помимо детей от Барановской, у Аршавина также есть две дочери от других женщин.

Как вам дерби?20227 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Life.ru
Юлия Барановская
logoАндрей Аршавин
logoпремьер-лига Россия
светская хроника
logoЗенит
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Суд рассмотрит иск Аршавина к Барановской об изменении размера алиментов 14 ноября
1сегодня, 08:43
Аршавин подал иск к Барановской об изменении размера алиментов
11326 сентября, 13:41
Главные новости
Экс-судья Эрикссон о диете арбитров УЕФА при Коллине: «Сладости исчезли, алкоголь исключался. Было тревожное чувство слежки. Его люди проверяли, что мы кладем в рот – безумие»
16 минут назад
«Винисиус – ребенок. Ноет весь матч. Парень, это футбол, тут бывают контакты! Чтобы тебя уважали, надо уважать других». Гуиса о вингере «Реала»
1424 минуты назад
Жирков о Великой Отечественной войне: «СССР все вывез на себе. Советский Союз все равно бы победил, если бы не было помощи американцев и британцев, во многих лекциях так говорят»
173сегодня, 10:57
Бруну не уедет в Саудовскую Аравию летом. Капитан «МЮ» предан клубу и верит, что он войдет в топ-5 АПЛ (BBC)
12сегодня, 10:45
«35 тысяч рублей без жилья – максимум у знакомых во Второй лиге. Продавец «Пятерочки» получает больше, для Москвы смешно! Игроки неплохие, условия – ужас». Хавбек «Санкт-Паули III» о зарплатах
68сегодня, 10:12
Садулаев на вопрос о том, реально ли России выиграть Евро: «Все возможно в этом мире. У нас очень сильная команда, есть ребята, играющие в Европе»
20сегодня, 10:08
Жерсон несчастлив в «Зените» и хочет уйти. «Палмейрас» общается с ним, петербуржцы хотят 25 млн евро за хавбека (Gazeta Esportiva)
113сегодня, 09:58
Мастантуоно о тату с датой финала ЧМ-2022: «Это память о тернистом пути Месси до титула. Это лучшее, что могло случиться с нами. Всегда им восхищался»
64сегодня, 09:41Фото
Тухель о 13-м месте Кейна на «Золотом мяче»: «Мне не особо нравятся индивидуальные награды в командных видах спорта. Но Харри точно должен был занять место выше»
11сегодня, 09:28
«В Москве выходишь за МКАД, и наступает мрак. А в Германии везде красиво, все чисто, но немецкая точность – миф». Хавбек «Санкт-Паули III» Кагерманов о странах
195сегодня, 09:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Зенит» не сыграет с «Овьедо» в октябрьскую паузу: «Из-за логистических барьеров организовать выезд не удалось. Продолжаем переговоры с разными командами, в том числе европейскими»
2 минуты назад
ЦСКА и «Локо» оштрафованы на 60 и 30 тысяч рублей за оскорбления фанатами «Спартака» и судьи в Кубке. Красно-белые и армейцы наказаны на 100 и 20 тысяч за ненормативную лексику болельщиков в дерби
312 минут назад
Тонали о возвращении в Серию А: «Лига становится все лучше, уровень команд растет. Я не закрываю двери перед Италией»
231 минуту назад
Павел Каманцев: «ЭСК поддерживает арбитра, если решение пограничное. Ошибка должна быть очевидной. Клубам хочется казнить судей, такова жизнь»
336 минут назад
Мастантуоно о 10-м номере в сборной: «Сыграть под номером Месси и Марадоны – уникальный момент. Я этого не ожидал, подумал, что меня разыгрывают»
943 минуты назад
Мальта – Нидерланды. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
58 минут назад
Карпин о матче с Ираном в Волгограде: «Принимают хорошо, с танцами и плясками. Надеемся снова увидеть полный стадион, тем более не Куба в соперниках»
сегодня, 10:56
Мбаппе о травме: «Нам платят клубы, но для футболистов сборная – это самое важное. Сказал «Реалу», что хочу играть»
3сегодня, 10:47
«Понимаешь, какая у нас великая Родина, когда посещаешь такие места. Хочется полностью отдаваться на матчах, ведь мы ценим нашу страну». Лукин о музее «Сталинградская битва»
9сегодня, 10:34
«Тоттенхэм» получил дополнительные вложения на 100 млн фунтов: «Мы сосредоточены на реализации амбиций клуба»
3сегодня, 10:30