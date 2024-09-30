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Член Зала славы баскетбола имени Нейсмита Дикембе Мутомбо умер от рака головного мозга на 59-м году жизни

Дикембе Мутомбо ушел из жизни в 58 лет.

Член Зала славы баскетбола имени Нейсмита скончался от рака головного мозга.

Мутомбо отыграл 18 сезонов в НБА с 1991 по 2009 год. Центровой 3 раза попадал в символические пятерки сезона, 6 раз в защитные пятерки, 4 раза становился «Мистером замком» и 8 раз приезжал на Матч всех звезд НБА.

Центровой выступал за «Денвер», «Атланту», «Хьюстон», «Филадельфию» и «Нью-Йорк» и «Нетс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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Шэмс Чарания
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