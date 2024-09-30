«У меня две победы в ЛЧ, у тебя – ничего». Винисиус – Коке после упреков в симуляциях в дерби «Атлетико» – «Реал»
Винисиус Жуниор повздорил с Коке во время мадридского дерби.
«Реал» и «Атлетико» сыграли вничью со счетом 1:1 в 8-м туре Ла Лиги. Встреча приостанавливалась из-за бросания болельщиками «Атлетико» предметов в Тибо Куртуа. Игра возобновилась спустя 15 минут.
Спортивный стриминговый сервис DAZN показал момент с перепалкой Коке и Винисиуса Жуниора.
Капитан «Атлетико» во втором тайме упрекнул соперника в том, что он симулирует, чтобы обмануть судью, на что вингер «Реала» ответил: «У меня две победы в Лиге чемпионов, у тебя – ничего».
Крики «обезьяна» в адрес Винисиуса рассматриваются Комитетом по борьбе с насилием RFEF после мадридского дерби. Бросание предметов в Куртуа обсуждалось, его поведение – нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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