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  • Пекин (WTA). 3-й круг. Шнайдер сыграет с Фрех, Кудерметова – с Пегулой, Калинская – со Стернс, Осака встретится с Волынец, Гауфф – с Болтер
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Пекин (WTA). 3-й круг. Шнайдер сыграет с Фрех, Кудерметова – с Пегулой, Калинская – со Стернс, Осака встретится с Волынец, Гауфф – с Болтер

Вероника Кудерметова поборется с Джессикой Пегулой в третьем круге в Пекине.

Диана Шнайдер встретится с Магдаленой Фрех, Анна Калинская – с Пейтон Стернс.

Сетка здесь.

China Open

Пекин, Китай

25 сентября – 6 октября 2024

WTA 1000

Призовой фонд – 8 955 610 долларов

Открытые корты, хард

Третий круг

Опубликовала: Любовь Энина
результаты
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logoChina Open
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