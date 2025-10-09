Представитель Барановской: «Юлия в 2014-м не взыскала с Аршавина 1,5 млн евро – жест доброй воли. Договорились, что алименты останутся в определенном объеме – Аршавин слово не сдержал»

Представитель Барановской заявил, что иск Аршавина противоречит его обещаниям.

Ранее стало известно, что бывший игрок «Зенита » и сборной России подал иск к телеведущей Юлии Барановской об уменьшении размера алиментов: с 1/4 дохода на троих детей до 1/6 на одного несовершеннолетнего ребенка.

«Аршавин хочет уменьшить размер алиментов до 1/4 части всех доходов, а с апреля 2026-го – до 1/6 части всех доходов. Основная причина – с августа 2025 Аршавин выплачивает алименты ребенку от другого брака.

В 2014 году Барановская отказалась взыскивать с него алименты за прошедшие 10 месяцев, на тот момент это было полтора миллиона евро, сделала жест доброй воли, пошла на уступки. Они договорились, что не будет взыскивать, но алименты останутся в определенном объеме. Аршавин , можно сказать, спустя годы слово не сдержал, вышел с иском», – заявил представитель Барановской Николай Фетисов.