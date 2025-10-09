Маркос Льоренте: «Солнцезащитные очки на улице – ошибка. Они не пропускают лучи в глаза. Ношу их только в помещении. Это биология, а не мое мнение»
Маркос Льоренте заявил, что на улице не нужно носить солнцезащитные очки.
– Вы сейчас в солнцезащитных очках с желтыми стеклами.
– Я ношу их только в помещении. Я не ношу солнцезащитные очки [на улице]. Считаю это ошибкой, потому что они не пропускают необходимые лучи в глаза.
На улице ничего носить не нужно. Только очки с красными линзами, когда стемнеет. Это биология, а не мое мнение. Дома, когда выключаю свет, я ношу только очки с красными линзами, – заявил полузащитник «Атлетико».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: COPE
