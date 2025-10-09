Маркос Льоренте заявил, что на улице не нужно носить солнцезащитные очки.

– Вы сейчас в солнцезащитных очках с желтыми стеклами.

– Я ношу их только в помещении. Я не ношу солнцезащитные очки [на улице]. Считаю это ошибкой, потому что они не пропускают необходимые лучи в глаза.

На улице ничего носить не нужно. Только очки с красными линзами, когда стемнеет. Это биология, а не мое мнение. Дома, когда выключаю свет, я ношу только очки с красными линзами, – заявил полузащитник «Атлетико ».

Скриншот: видео COPE

Льоренте о конденсационных следах самолетов: «Это ненормально. Раньше я не видел в небе такого. Тысячи людей благодарят меня за то, что я обнародовал эту информацию»

Маркос Льоренте верит в теории заговора. Чего-чего?