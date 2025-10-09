«Ротор» принимает «Черноморец». Приходите поддержать волгоградцев в домашней игре против новороссийцев!
В 14-м туре PARI Первой лиги «Ротор» встретится с «Черноморцем».
Матч пройдет в воскресенье, 12 октября, в 16:00 на стадионе «Волгоград-Арена».
По итогам 13 туров волгоградцы находятся на пятом месте турнирной таблице чемпионата, имея 22 очка в активе. Новороссийцы же расположились на 12-й строчке, обладая 15-ю очками. «Ротору» нужна ваша поддержка в матче против «Черноморца»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
