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  • Гризманн завершил карьеру в сборной Франции. Он выиграл ЧМ-2018, провел 137 матчей за команду и забил 44 гола
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Гризманн завершил карьеру в сборной Франции. Он выиграл ЧМ-2018, провел 137 матчей за команду и забил 44 гола

Антуан Гризманн объявил о завершении карьеры в сборной Франции.

«С сердцем, полным воспоминаний, я закрываю эту главу своей жизни. Спасибо за это великолепное приключение 🇫🇷», – написал форвард «Атлетико» в X.

33-летний Гризманн провел 137 матчей в сборной Франции, он делит третье место по этому показателю с Оливье Жиру. Антуан забил 44 гола за национальную команду – четвертый показатель в ее истории.

Вместе с Францией Гризманн выиграл чемпионат мира 2018 года.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Антуана Гризманна в X
logoАтлетико
logoСборная Франции по футболу
logoЛа Лига
logoАнтуан Гризманн
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