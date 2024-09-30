Гризманн завершил карьеру в сборной Франции. Он выиграл ЧМ-2018, провел 137 матчей за команду и забил 44 гола

Антуан Гризманн объявил о завершении карьеры в сборной Франции.

«С сердцем, полным воспоминаний, я закрываю эту главу своей жизни. Спасибо за это великолепное приключение 🇫🇷», – написал форвард «Атлетико » в X.

33-летний Гризманн провел 137 матчей в сборной Франции , он делит третье место по этому показателю с Оливье Жиру. Антуан забил 44 гола за национальную команду – четвертый показатель в ее истории.

Вместе с Францией Гризманн выиграл чемпионат мира 2018 года.