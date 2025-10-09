Экс-судья Эрикссон о диете арбитров УЕФА при Коллине: «Сладости исчезли, алкоголь исключался. Было тревожное чувство слежки. Его люди проверяли, что мы кладем в рот – безумие»

Экс-судья Юнас Эрикссон рассказал об отношении у питанию судей УЕФА.

Ранее Эрикссон в книге House of Cards («Карточный домик») написал, что при главе судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллине проводились проверки веса и процента жира: «Лучшие арбитры Европы стояли в нижнем белье, и Коллина осматривал нас ледяным взглядом. Это было унизительно, но все молчали».

«На сборе судей УЕФА Коллина выступил с речью о диете и важности подготовки. Он приводил примеры судей, не подготовившихся достаточно профессионально. Коллина пристально смотрел на нас, и все опустили глаза. Как испуганные школьники перед разгневанным и строгим директором, застукавшим учеников за какой-то глупостью.

После того дня мы с коллегами тайком смеялись над историей Коллины о судье, евшем устриц и карбонару. Какое же безумие, что у нашего высшего начальника были люди, которые проверяли, что мы кладем в рот.

Хоть вопрос о том, что можно есть, и стал расхожей шуткой, возникло немного тревожное чувство слежки. Куда бы мы ни отправлялись в Европе, мы постоянно думали о том, что заказать. Точно не устрицы и не карбонару. Сладости исчезли из меню. Десертов не было – только фрукты. И если в какой-то момент, часто по ошибке, оставалось какое-нибудь пирожное или сладость, почти ни один судья не осмеливался его взять.

Алкоголь во время сборов и турниров постепенно исключался. У некоторых коллег разгорелась настоящая истерия по поводу веса. Были соревнования: у кого процент жира меньше, кто больше сбросил с последнего взвешивания. Конечно, это было нездорово, пользы от этого не было. На сборах выделяли похудевших судей, уменьшивших процент жира – вместо того, чтобы хвалить их за решения на поле или работу на сложных матчах», – написал Эрикссон .