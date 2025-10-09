Лапорта о Ямале: «Слава может захлестнуть, но Ламин прекрасно с ней справляется. Он гораздо взрослее своих ровесников из-за того, что ему пришлось пережить»

Жоан Лапорта заявил, что Ламин Ямаль умеет справляться со своей популярностью.

«Его нужно поддерживать, давать ему лучшие советы. Но он и так гораздо взрослее своих ровесников из-за того, что ему пришлось пережить.

Слава может его захлестнуть, но он прекрасно с ней справляется», – сказал президент «Барселоны» в интервью El Chiringuito.

