Лапорта о Ямале: «Слава может захлестнуть, но Ламин прекрасно с ней справляется. Он гораздо взрослее своих ровесников из-за того, что ему пришлось пережить»

Жоан Лапорта заявил, что Ламин Ямаль умеет справляться со своей популярностью.

«Его нужно поддерживать, давать ему лучшие советы. Но он и так гораздо взрослее своих ровесников из-за того, что ему пришлось пережить.

Слава может его захлестнуть, но он прекрасно с ней справляется», – сказал президент «Барселоны» в интервью El Chiringuito.

Деку о Ямале: «Ламин – дар для «Барселоны» и всего мира. Он особенный игрок и проявляет необычайную зрелость, хотя ему всего 18 лет»

