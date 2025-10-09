Лапорта о Ямале: «Слава может захлестнуть, но Ламин прекрасно с ней справляется. Он гораздо взрослее своих ровесников из-за того, что ему пришлось пережить»
Жоан Лапорта заявил, что Ламин Ямаль умеет справляться со своей популярностью.
«Его нужно поддерживать, давать ему лучшие советы. Но он и так гораздо взрослее своих ровесников из-за того, что ему пришлось пережить.
Слава может его захлестнуть, но он прекрасно с ней справляется», – сказал президент «Барселоны» в интервью El Chiringuito.
Деку о Ямале: «Ламин – дар для «Барселоны» и всего мира. Он особенный игрок и проявляет необычайную зрелость, хотя ему всего 18 лет»
Как вам дерби?20337 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости