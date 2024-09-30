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  • Мостовой о «Слове пацана»: «Мы это все прожили, зачем сейчас показывать? То, что люди убивают друг друга? Ничего хорошего это не даст молодежи. В Европе живут по-другому»
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Мостовой о «Слове пацана»: «Мы это все прожили, зачем сейчас показывать? То, что люди убивают друг друга? Ничего хорошего это не даст молодежи. В Европе живут по-другому»

Александр Мостовой поделился мнением о сериале «Слово пацана».

«Я из Подмосковья, в своем родном селе так дрался, что, поверь мне, было много историй – и около школы, и на футболе, и после футбола, и зимой на хоккее.

Самую страшную драку помню, но не буду рассказывать… В одной истории даже кто-то погиб из нашей компании. Бессмысленные драки, как в «Слове пацана».

Когда мне сказали посмотреть этот фильм, я смог только минут 10-15. Мы это все прожили. Все начинаешь вспоминать и думаешь: а зачем сейчас показывать все это? То, что люди убивают друг друга? Ничего хорошего он не даст сегодняшней молодежи.

Зачем нужна такая жизненная закалка [как в «Слове пацана»]? Я прожил 25 лет за границей, поверь мне, там другая закалка, там не нужно было драться, бить и убивать. Там живут по-другому.

Кому-то фильм понравился, потом все месяц ходили [в восторге], а я говорил: чего хорошего-то? Вернули нас в события 30-летней давности, а половина [тогдашней молодежи] там лежит [в могиле]», – сказал бывший футболист сборной России Мостовой в шоу «На два слова».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
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