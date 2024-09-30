Степанова о развитии лыж: «Нам нужно научиться «продавать» себя, предлагать новые форматы. Кто‑то может нести «трэш» в рамках закона»

Вероника Степанова считает, что лыжные гонки в России нужно менять.

«Мы уже не спорим, ехать или нет. Я уже полностью согласна с тем, шансы поехать на ОИ‑2026 минимальные. Здесь, я, увы, не прогадала, что МОК и международные федерации настолько глупы.

Сейчас нам нужно научиться, спустя столь долгое время, «продавать» себя, приходить к спонсорам, предлагать новые форматы, активно во всем участвовать. Нужно создавать звезд.

Дана Уайт в UFC создает звезд. Чем больше известен спортсмен, тем больше он зарабатывает и дает возможность заработать другим. Нужно активно продвигать себя всеми способами. Кто‑то может нести «трэш» в рамках закона, активно во всем участвовать. Нужно менять понимание людей и их мозги.

Я уже не раз предлагала идею лиг: участвуют 20 спортсменов, самые топовые. Потому что все крутится вокруг звезд», – рассказала Степанова в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».