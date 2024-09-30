Рублев проиграл 96-й ракетке мира в четвертьфинале в Пекине
Шестая ракетка мира Андрей Рублев уступил №96 Бу Юнчаокете в четвертьфинале в Пекине – 5:7, 4:6.
Китаец вышел в полуфинал на втором турнире подряд. В 1/2 он сыграет с действующим чемпионом Янником Синнером.
Следующим турниром Рублева станет «Мастерс» в Шанхае, где ему предстоит защищать очки за прошлогодний финал.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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