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  • Рудковская – Парсеговой: «Вы неблагодарная мама. В то, в чем вы сейчас плаваете, вы сами окунули и дочь, и два тренерских штаба, и федерацию»
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Рудковская – Парсеговой: «Вы неблагодарная мама. В то, в чем вы сейчас плаваете, вы сами окунули и дочь, и два тренерских штаба, и федерацию»

Яна Рудковская ответила на претензии матери фигуристки Арины Парсеговой.

В мае 2023 года Парсегова ушла из академии Евгения Плющенко в группу Этери Тутберидзе. После этого «Ангелы Плющенко» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны спортсменки.

Никулинский районный суд постановил взыскать по иску 1,8 млн рублей с ответчика – Наталии Парсеговой.

Сегодня мать фигуристки опубликовала пост о суде с академией, в котором заявила: «Дочь использовали бесплатной моделью, она не получила ни копейки. Зарплату у ребенка забрали».

«Не буди лихо, пока оно тихо! Наталия Парсегова, всю свою правоту мы доказали в суде, в отличие от вас.

Даже тот факт, что ваша нынешняя команда благородно собрала для вас деньги, а вы их до сих пор не передали, а ходите по передачам с маленькой девочкой, рассказывая, что вы до сих пор не определились, подавать апелляцию или нет, и жалуетесь на всю страну, говорит о вашей репутации.

Вы – неблагодарная мама. В то, в чем вы сейчас плаваете, вы сами окунули и свою дочь, и два тренерских штаба, и Федерацию фигурного катания на коньках. И упорно продолжаете это делать и подставлять тех, кто пытается вам помочь.

Вам уже 150 раз сказали, что к вашей девочке нет вопросов. И иск был исключительно к вам.

Что вам мешало продолжать платить 30 тысяч рублей за обучение в Ангелах Плющенко, как вы это делали раньше, и озвучили эту сумму в передаче «Звезда», куда нас очень звали, но мы не ходим априори с мужем ни по каким передачам, потому что нам нечего и некому доказывать, когда правда на нашей стороне.

А теперь хоть только на один момент представьте, если бы я пришла и все это рассказала там. И не только я.

Далее, 30 тысяч рублей в месяц в частной школе, где ребенка тренирует команда Евгения Плющенко и он сам – не такая большая сумма за такой дорогостоящий спорт как фигурное катание.

Ведь сумма конвертов благодарности в гос. школах тренерам именно такая. Не правда ли?

Вы же пришли не в государственную академию, а частную, с частным льдом и прочими частными услугам, где с вашим ребенком и его бесконечными подкатками носилась вся академия.

Что вам мешало шить за свой счет костюмы, покупать самой самые дорогие коньки, ставить за свой счет дорогостоящие программы и самостоятельно оплачивать бесконечные подкатки даже больной Арины, которую Вы гнали на лед после больницы и тяжелой болезни. Хотя тренеры были категорически против.

Не заставляйте меня приводить в следующем посте доказательства и этого факта (это к вопросу о том, не как вы любите свою дочь, а к вопросу про ваши амбиции!)

Далее, если у Вас не стало возможностей платить эти 30 тысяч, как вы утверждаете, почему бы вам сразу не перевести ребенка в гос. школу , а не начать «доить» академию по 200 тысяч в месяц?

Помощь попросили вы лично у меня, а не я предлагала (не заставляйте меня доказывать в следующем посте и этот факт. Я это доказала в суде. Могу показать и здесь).

Теперь про контракт со спонсором, о котором вы постоянно твердите и показываете даже в своих соцсетях (сорри, в сетях своей дочери) 2 листа бумаги. На нем нет ни вашей подписи, ни подписи спонсора.

В суде вы также не показали подписанный контракт, хотя судья не раз просила предоставить именно документ с подписями, а не распечатанный текст. Вот потому он и не был принят судом во внимание.

Вы пишете, что вы – честный человек, но нельзя быть честным на двух страницах из трех. Потому что на третьей странице ваша честность превращается в тыкву! Там нет не только подписи, но даже и реквизитов спонсора.

Многие дети из академии, с куда большими регалиями и известностью, снимались в рекламе и получали по бартеру экипировку, как и ваша дочь. Всего было три съемки, одна из них проходила и вовсе в академии «Ангелы Плющенко» после тренировки.

Теперь про деньги. Даже если бы вы снимались за деньги, то съемочный день юных моделей стоит 5-10 тысяч в день.

Не вводите тут народ в заблуждение! На 30 тысяч рублей вы и получили одежды за эти съемки.

Или вы решили, что ваша никому не известная дочь за один съемочный день из трех должна была получить 600 тыс., что в 6 раз больше ежемесячной зарплаты учителей или врачей? Однако! <...> 

И про договор. Такой договор был подписан не только с вами. И были дети, которые по тем или иным причинам ушли из академии. И ни с кем не было проблем, конфликтов или судов. Только с вами. Задумайтесь, почему!

А теперь самое главное – про вашу «честность»!

Размещаю в карусели документ, который перечеркивает все, что вы раньше говорили и писали, все, что вы раньше выкладывали в соцсетях и рассказывали в суде.

Вы добровольно и, что самое главное, БЕЗВОЗМЕЗДНО предоставили разрешение на участие Арины в рекламной кампании и на использование результатов съемок в рекламе без ограничения срока и территории.

Как же не стыдно публично обманывать олимпийского чемпиона и нашу легенду Вячеслава Фетисова, всех уважаемых людей, присутствующих в студии и всех телезрителей своими фантазиями и своими историями, имея такой бэкграунд?

Вот так вы и идете по жизни, растаптывая добро и любовь! Снимите уже свои розовые очки и перестаньте врать нашим доверчивым людям. А то уже реально тошно и мерзко», – написала совладелица академии «Ангелы Плющенко».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал «Голубь мира» Яны Рудковской
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
женское катание
logoЯна Рудковская
logoАкадемия Плющенко
Арина Парсегова
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