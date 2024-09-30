«Рено» прекратит производство двигателей для «Формулы-1» после 2025 года

В «Рено » отказались от производства двигателей для «Формулы-1».

В связи с этим решением команда «Альпин» перейдет из заводского в клиентский статус.

В заявлении «Рено» отмечается, что завод по производству двигателей в Вири будет переоборудован в технологический центр, в котором будут разрабатываться технологии для использования в автомобилях «Рено» и «Альпин».

При этом технологический центр в Вири также будет работать над технологиями для гоночных подразделений – в том числе для поддержки программы «Альпин » в WEC .

На данный момент не ясно, чьи именно двигатели будет использовать команда «Альпин» с 2026 года. Ранее сообщалось, что переговоры по данному вопросу французская команда вела с «Мерседесом ».

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