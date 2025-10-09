Мбаппе о Мадриде: «Там я чувствую себя спокойнее. Это не выпад в сторону Франции, но жизнь там размереннее, чем в Париже»
Килиан Мбаппе заявил, что предпочитает Парижу жизнь в Мадриде.
Форвард сборной Франции перешел в «Реал» из «ПСЖ» летом 2024 года.
«Ни одна карьера не бывает ровной. Бывают сложные годы, когда приходится сталкиваться с трудностями.
Но в жизни, думаю, я хорошо адаптировался к Мадриду. Я действительно стал немного спокойнее.
Это не выпад в сторону Франции, но это правда, что в Мадриде я чувствую себя спокойнее. Жизнь другая, более размеренная, чем в Париже», – отметил Мбаппе.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
