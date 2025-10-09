  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мбаппе о Мадриде: «Там я чувствую себя спокойнее. Это не выпад в сторону Франции, но жизнь там размереннее, чем в Париже»
7

Мбаппе о Мадриде: «Там я чувствую себя спокойнее. Это не выпад в сторону Франции, но жизнь там размереннее, чем в Париже»

Килиан Мбаппе заявил, что предпочитает Парижу жизнь в Мадриде.

Форвард сборной Франции перешел в «Реал» из «ПСЖ» летом 2024 года.

«Ни одна карьера не бывает ровной. Бывают сложные годы, когда приходится сталкиваться с трудностями.

Но в жизни, думаю, я хорошо адаптировался к Мадриду. Я действительно стал немного спокойнее.

Это не выпад в сторону Франции, но это правда, что в Мадриде я чувствую себя спокойнее. Жизнь другая, более размеренная, чем в Париже», – отметил Мбаппе.

Как вам дерби?20336 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoКилиан Мбаппе
logoПСЖ
logoСборная Франции по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мбаппе о травме: «Нам платят клубы, но для футболистов сборная – это самое важное. Сказал «Реалу», что хочу играть»
4сегодня, 10:47
Мама Мбаппе про дело об изнасиловании в Стокгольме: «Я доверяла Килиану, но спросила: «Ты это сделал?» Он ответил: «Ты закончишь обсуждать бредни?»
28вчера, 14:16
Мама Мбаппе: «У Килиана нет личной жизни вне поля, но он сам сделал этот выбор. Я спрашивала, не хочет ли он завести девушку. Он ответил: «Ты можешь представить женщину в таком бардаке?»
121вчера, 10:01
Главные новости
Маркос Льоренте: «Солнцезащитные очки на улице – ошибка. Они не пропускают лучи в глаза. Ношу их только в помещении. Это биология, а не мое мнение»
29 секунд назадФото
Ташуев о тактике: «Что-то инновационное придумываю сам, не беру ниоткуда. Работаю с 1992-го, сразу начали с прессинга»
1514 минут назад
«Барса» отказалась от Суперлиги, но не делает этого официально, чтобы не платить штраф. Цель клуба – «дать проекту умереть» (COPE)
925 минут назад
«Аль-Иттихад» Бензема предлагал 30 млн евро за Батракова и зарплату 5 млн плюс бонусы. «Локомотив» и игрок отказали («Мутко против»)
1437 минут назад
Депутат Свищев про Клаудиньо: «Его дело на проработке у Генпрокуратуры. Оно затрагивает судьбы людей, имидж «Зенита» и футбола. Извинения не убедили»
4038 минут назад
В доме Винисиуса случился пожар из-за неисправной проводки в сауне. Пострадавших нет
1549 минут назад
Льоренте о конденсационных следах самолетов: «Это ненормально. Раньше я не видел в небе такого. Тысячи людей благодарят меня за то, что я обнародовал эту информацию»
70сегодня, 12:33
Экс-судья Эрикссон о диете арбитров УЕФА при Коллине: «Сладости исчезли, алкоголь исключался. Было тревожное чувство слежки. Его люди проверяли, что мы кладем в рот – безумие»
12сегодня, 11:58
«Винисиус – ребенок. Ноет весь матч. Парень, это футбол, тут бывают контакты! Чтобы тебя уважали, надо уважать других». Гуиса о вингере «Реала»
55сегодня, 11:40
Аршавин попросил суд уменьшить алименты на детей от Барановской – с 1/4 дохода на троих до 1/6 на одного несовершеннолетнего. Выплаты всем детям превышают половину дохода экс-игрока (Baza)
59сегодня, 11:18
Ко всем новостям
Последние новости
Мбаппе перед матчем с Азербайджаном: «Я могу забить кому угодно. Рекорд Жиру я побью – может и завтра, кто знает»
17 минут назад
Шченсны о тер Стегене и «Барсе»: «Я был в такой же ситуации с «Ювентусом» и решил завершить карьеру. Не советую этого Марку, он все понимает и еще многое может привнести в футбол»
123 минуты назад
Дешам о свисте в адрес Рабьо на «Парк-де-Пренс»: «Такого не должно происходить, ведь это игроки сборной Франции, но соперничество между некоторыми клубами сильно. Адриен к этому привык»
147 минут назад
Лапорта о Ямале: «Слава может захлестнуть, но Ламин прекрасно с ней справляется. Он гораздо взрослее своих ровесников из-за того, что ему пришлось пережить»
5сегодня, 12:28
Представитель Барановской: «Юлия в 2014-м не взыскала с Аршавина 1,5 млн евро – жест доброй воли. Договорились, что алименты останутся в определенном объеме – Аршавин слово не сдержал»
11сегодня, 12:14
«Зенит» не сыграет с «Овьедо» в октябрьскую паузу: «Из-за логистических барьеров организовать выезд не удалось. Продолжаем переговоры с разными командами, в том числе европейскими»
2сегодня, 12:02
ЦСКА и «Локо» оштрафованы на 60 и 30 тысяч рублей за оскорбления фанатами «Спартака» и судьи в Кубке. Красно-белые и армейцы наказаны на 100 и 20 тысяч за ненормативную лексику болельщиков в дерби
12сегодня, 11:52
Тонали о возвращении в Серию А: «Лига становится все лучше, уровень команд растет. Я не закрываю двери перед Италией»
3сегодня, 11:33
Павел Каманцев: «ЭСК поддерживает арбитра, если решение пограничное. Ошибка должна быть очевидной. Клубам хочется казнить судей, такова жизнь»
9сегодня, 11:28
Мастантуоно о 10-м номере в сборной: «Сыграть под номером Месси и Марадоны – уникальный момент. Я этого не ожидал, подумал, что меня разыгрывают»
15сегодня, 11:21