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  • «Авангард» обыграл «Сибирь» (3:2), прервав серию из 7 поражений подряд. Команда Звягина уступала 0:2 по ходу 2-го периода
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«Авангард» обыграл «Сибирь» (3:2), прервав серию из 7 поражений подряд. Команда Звягина уступала 0:2 по ходу 2-го периода

«Авангард» победил и завершил серию из семи поражений подряд.

Команда тренера Сергея Звягина обыграла «Сибирь» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

По ходу второго периода «Авангард» уступал со счетом 0:2, но сумел отыграться, а решающий гол на 59-й минуте в третьем отрезке матча забил форвард Райан Спунер, который провел первый матч после возвращения в клуб.

Таким образом, «Авангард» прервал серию поражений из семи игр и выиграл впервые с 11 сентября.

Команда Звягина набрала 9 очков в 11 играх и находится на восьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoАвангард
logoСибирь
logoСергей Звягин
logoКХЛ
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