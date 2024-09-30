«Авангард» обыграл «Сибирь» (3:2), прервав серию из 7 поражений подряд. Команда Звягина уступала 0:2 по ходу 2-го периода

«Авангард» победил и завершил серию из семи поражений подряд.

Команда тренера Сергея Звягина обыграла «Сибирь» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

По ходу второго периода «Авангард » уступал со счетом 0:2, но сумел отыграться, а решающий гол на 59-й минуте в третьем отрезке матча забил форвард Райан Спунер, который провел первый матч после возвращения в клуб.

Таким образом, «Авангард» прервал серию поражений из семи игр и выиграл впервые с 11 сентября.

Команда Звягина набрала 9 очков в 11 играх и находится на восьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции.