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  • Жена Уокера готова простить измену, если Кайл заплатит ей 15 млн фунтов. Она подала на развод, узнав о рождении у защитника «Сити» второго ребенка от любовницы
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Жена Уокера готова простить измену, если Кайл заплатит ей 15 млн фунтов. Она подала на развод, узнав о рождении у защитника «Сити» второго ребенка от любовницы

Жена Кайла Уокера готова дать шанс их браку после измены футболиста.

Напомним, жена защитника «Манчестер Сити» Энни Килнер подала на развод после того, как экс-любовница Уокера, модель и звезда реалити-шоу Лорин Гудмен, сообщила ей о рождении их второго общего ребенка. На тот момент Килнер была беременна четвертым ребенком – она возобновила отношения с Уокером после того, как ранее узнала о рождении его первого ребенка от любовницы.

В июле Гудмен обратилась в суд, чтобы взыскать с защитника «Манчестер Сити» более 356 тыс. фунтов и по 3,9 тыс. в месяц на содержание их общих детей. Суд отклонил большую часть ее требований и мотивировал свое решение «легкомысленными» тратами Гудмен.

Как сообщает The Sun, супруга Кайла Уокера готова дать еще один шанс их браку, если футболист выплатит ей 15 миллионов фунтов.

Кроме того, Килнер получила юридическую консультацию по поводу возможного раздела имущества – она вправе претендовать на половину состояния Уокера, что составляет около 27 млн фунтов.

Отмечается, что супруга Уокера хочет добиться независимости и безопасности, но в то же время попытаться сохранить семью. Пара обсудила возможное финансовое соглашение с адвокатами. Уокер, в свою очередь, также хочет обеспечить безопасность супруге и детям независимо от решения Килнер по поводу их брака.

При этом отношения между супругами на данный момент остаются нестабильными. Также сообщается, что напряженность усилилась после того, как сестра Энни, Сайан, родила ребенка от женатого мужчины.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Sun
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