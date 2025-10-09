Депутат Свищев про Клаудиньо: «Его дело на проработке у Генпрокуратуры. Оно затрагивает судьбы людей, имидж «Зенита» и футбола. Извинения не убедили»

Дмитрий Свищев рассказал о ходе проверки высказываний Клаудиньо.

Бразильский полузащитник, выступающий за катарский «Аль-Садд », ранее заявил , что хотел уйти из «Зенита » из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали». После этого депутат Госдумы Свищев сообщил , что слова футболиста рассматривает Генпрокуратура.

Позже Клаудиньо написал открытое письмо на фоне критики: «Никогда не говорил ничего плохого о России. Напротив, глубоко уважаю и люблю эту страну».

«Буквально вчера получил ответ от Генпрокуратуры, что дело Клаудиньо находится на проработке. До сих пор идут следственные действия – все, как положено, проходит в процессуальном порядке. Сказали ждать ответа и решения.

Дело Клаудиньо все-таки непростое, потому что получило широкую огласку и внимание. Все очень аккуратно, лишнюю информацию мне не дают. Будем ждать, но точную дату решения мне не сказали. Такие дела могут проходить как недели, так и десять лет.

От проверки жду получение реальной картины, а не чтобы черпать все из того, что рак на горе свистнул. Зачастую в СМИ картина однобока, а мы хотим видеть реальную, потому что это дело затрагивает судьбы людей, имидж клуба и целого вида спорта и веру болельщиков. Здесь нельзя ошибаться, а нужно вынести квалифицированный процессуальный вердикт по возможному факту правонарушения.

А уже что дальше будет найдено – административное или уголовное нарушение или вообще ничего – определят. Уже на основании этого надо делать заключение. Мы знаем, что Клаудиньо высказал сначала одно, потом в другом интервью говорил, что любит Россию и что он так не говорил и его не так поняли. Меня извинения Клаудиньо не убедили.

Сейчас уже ничего от меня не зависит. Если проверка проведена, будет решение: либо отказать в возбуждении уголовного или административного дела, либо отдавать в соответствующие органы», – заявил депутат Госдумы.