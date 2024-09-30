НХЛ. «Коламбус» против «Вашингтона», «Флорида» сыграет с «Тампой», «Нью-Джерси» – «Рейнджерс»
Клубы НХЛ проводят выставочные матчи перед стартом сезона.
Выставочные матчи НХЛ
«Айлендерс» – «Филадельфия» – 02:00
«Баффало» – «Детройт» – 02:00
«Детройт» – «Питтсбург» – 02:00
«Коламбус» – «Вашингтон» – 02:00
«Нью-Джерси» – «Рейнджерс» – 02:00
«Флорида» – «Тампа» – 02:00
«Калгари» – «»Сиэтл – 04:00
«Эдмонтон» – «Ванкувер» – 04:00
«Анахайм» – «Лос-Анджелес» – 05:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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