3

ЦСКА и «Локо» оштрафованы на 60 и 30 тысяч рублей за оскорбления фанатами «Спартака» и судьи в Кубке. Красно-белые и армейцы наказаны на 100 и 20 тысяч за ненормативную лексику болельщиков в дерби

КДК наказал ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак» за оскорбительные кричалки болельщиков.

«Локомотив» и ЦСКА были наказаны за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес «Спартака» во время матча Кубка России 1 октября.

«В матче «Локомотив» – ЦСКА (0:0, 2:4 – пен.) рассмотрели скандирование болельщиками хозяев оскорбительных выражений в адрес «Спартака», дважды зафиксировано, штраф – 30 тысяч рублей. Болельщики ЦСКА трижды скандировали оскорбительные выражения в адрес «Спартака» и один раз – в адрес судьи, штраф – 60 тысяч рублей.

В ходе проверки было установлено, что 30 сотрудников контрольно‑распорядительной службы «Локомотива» не имели при себе удостоверений установленного образца. Присутствовали представители «Локомотива», выясняли ряд обстоятельств. Выяснилось, что это стажеры. Но все равно должен был быть куратор и удостоверения. За это «Локомотив» оштрафован на 50 тысяч рублей, – сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Кроме того, ЦСКА и «Спартак» получили наказания за оскорбительные выражения болельщиков команд во время матча (3:2) 11‑го тура Мир РПЛ.

«По итогам дерби рассмотрели систематический выход за пределы технической зоны тренеров ЦСКА Фабио Челестини и Мануэля Эспосито, Челестини оштрафован на 20 тысяч рублей, Эспосито – на 10 тысяч рублей. Также рассмотрели систематический выход за пределы технической зоны тренеров «Спартака» Ненада Сакича и Винченцо Сассо. Сакич оштрафован на 10 тысяч рублей, Сассо – аналогично.

Болельщики ЦСКА скандировали оскорбления, штраф – 20 тысяч рублей. Болельщики красно‑белых допустили оскорбительные выражения и ненормативную лексику в адрес судьи и ЦСКА, седьмое нарушение, поэтому штраф – 100 тысяч рублей, – сказал Григорьянца.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
