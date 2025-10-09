Дешам о свисте в адрес Рабьо на «Парк-де-Пренс»: «Такого не должно происходить, ведь это игроки сборной Франции, но соперничество между некоторыми клубами сильно. Адриен к этому привык»

Дидье Дешам высказался о свисте в адрес Адриена Рабьо из-за соперничества клубов.

Экс-полузащитник «ПСЖ » и «Марселя » был освистан болельщиками на «Парк-де-Пренс» во время матча сборной Франции с Исландией (2:1) в сентябре.

В пятницу французы примут на парижском стадионе команду Азербайджана в отборе на ЧМ-2026.

«Такого не должно происходить, ведь это игроки сборной Франции, но мы находимся на «Парк-де-Пренс » вместе с болельщиками парижского клуба (улыбается).

Достаточно одного, двух или трех [человек], и этот [вирус] может распространиться. Адриен – взрослый, он к этому привык.

Это сборная Франции, но, независимо от состава игроков, соперничество между клубами существует, и между некоторыми оно сильнее, чем между другими. Главное – поддерживать любого игрока.

Если мне придется учитывать этот критерий, выбирая того или иного футболиста… Но такое уже случалось, это относится не только к Парижу или Марселю. Мы ездили в Прованс, и местное соперничество может спровоцировать отношение, которое не соответствует нашим представлениям», – сказал главный тренер сборной Франции на пресс-конференции.