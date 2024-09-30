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  • РФС про данные ВЦИОМ о популярности футбола: «76% жителей России интересовались футболом в 2023-м. Интерес подтверждают рейтинги матчей сборной, РПЛ и Кубка»
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РФС про данные ВЦИОМ о популярности футбола: «76% жителей России интересовались футболом в 2023-м. Интерес подтверждают рейтинги матчей сборной, РПЛ и Кубка»

В РФС не согласились с данными ВЦИОМ о популярности футбола в России.

Согласно опросу, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%.

Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).

«Российский футбольный союз ежегодно проводит исследования, касающиеся популярности футбола в России и вовлеченности россиян в занятие футболом и его разновидностями.

Так, согласно отчету исследовательской компании Mediascope, в 2023 году футболом интересовались 76% жителей нашей страны, что на 4% выше, чем в 2022 году. Интерес аудитории к футболу также подтверждают рейтинги трансляций матчей сборной, российской Премьер-лиги и Кубка России.

При этом в части условий развития детско-юношеского футбола оценки исследовательских компаний совпадают. Больше 60% респондентов положительно оценивают развитие футбола в нашей стране.

Это значит, что такие проекты РФС, как Юношеская футбольная лига, федеральный проект «Футбол в школе» и другие, направленные на развитие детско-юношеского футбола и роста числа занимающихся им детей, находят положительный отклик наших граждан.

РФС продолжит вести работу над увеличением количества занимающихся, чтобы футбол продолжал оставаться самым массовым видом спорта, а также вместе с клубами и профессиональными лигами работать над ростом числа болельщиков», – отметили в организации.

Цифра дня: в 5 раз снизилась доля постоянных болельщиков в России

Только 17% россиян смогли назвать интересного им действующего российского футболиста. Дзюбу упомянули 6%, Акинфеева – 3%, Аршавина – 2%, Яшина – 1% (ВЦИОМ)

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: РФС
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Р-Спорт
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