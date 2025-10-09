В доме Винисиуса случился пожар из-за неисправной проводки в сауне. Пострадавших нет

В доме Винисиуса случился пожар из-за неисправной проводки в сауне.

Сегодня утром в доме игрока «Реала» в пригороде Мадрида загорелась электропроводка. Полностью сгорел подвесной потолок в сауне в подвале дома.

Дым заполнил два этажа дома Винисиуса, но никто не пострадал, футболиста не было дома. Двум пожарным расчетам удалось справиться с возгоранием.