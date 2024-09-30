Фрэнк Лэмпард: «Месси – величайший в истории в плане таланта, Роналду сделал себя. Уважаю их в равной степени, несправедливо ставить одного выше другого»
Фрэнк Лэмпард сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
– Вы поклонник Месси или Роналду? И что вы думаете о них обоих?
– Мне не нравятся эти споры. Я играл против них обоих, больше раз – против Криштиану времен «Манчестер Юнайтед». Против Месси я много играл, когда он выступал за «Барселону».
В индивидуальном плане и в плане таланта Месси – величайший в истории. Это мое мнение. Но то, как Криштиану сделал себя, его голы, влияние на игру, преданность делу, его голод, который сохраняется даже сейчас...
Я уважаю их обоих в равной степени. Я думаю, что несправедливо будет ставить одного выше другого. Для меня честь, что я смог сыграть против них обоих, футболистов потрясающего уровня, – сказал бывший полузащитник и тренер «Челси».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: TNT Sports México
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