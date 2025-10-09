Ташуев о тактике: «Что-то инновационное придумываю сам, не беру ниоткуда. Работаю с 1992-го, сразу начали с прессинга»

Сергей Ташуев ответил на вопрос, на работе каких специалистов он учится.

«Что-то инновационное я придумываю сам, не беру ниоткуда. Но есть базовые вещи, например, прессинг. У Клоппа, Гвардиолы и Почеттино разный прессинг, игроки работают по-разному.

У меня есть материалы, много взял из них. Я начал работать с 1992 года, сразу начали с прессинга. Схожие мысли? В футболе сходится все. Например, я начинал учиться у Лобановского, он был апологетом прессинга. Игра против сборной Италии в 1988-м – это учебник по прессингу для тренеров. Это настоящий пример для тренеров, надо всегда совершенствоваться.

Но в основе всегда наши базовые знания, на которые уже накладываются новые явления. Если нет базиса, не будет и надстроек. Вот и совет молодым тренерам – образование первично», – сказал бывший тренер клубов РПЛ.