Форвард «Тампы» Грошев набрал 1+1 в выставочном матче с «Флоридой». Гол стал для него 2-м на предсезонке НХЛ
Форвард «Тампы» Максим Грошев набрал 1+1 в выставочном матче с «Флоридой».
«Лайтнинг» обыграли «Пантерс» (3:1) на предсезонке НХЛ.
Российский нападающий «молний» в первом периоде ассистировал при шайбе Эмиля Мартинсена Лиллеберга, а в концовке третьего поразил пустые ворота. Гол стал для 22-летнего игрока вторым на предсезонке.
Сегодня Грошев (13:18, «+2») реализовал свой единственный бросок в игре и допустил 1 потерю шайбы.
В прошлом сезоне хоккеист (в России поигравший за «Нефтехимик» и СКА) выступал только в АХЛ – 67 игр за «Сиракьюз» в регулярке и 30 (10+20) очков. В 7 играх Кубка Колдера – 1 (0+1) балл.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ESPN
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