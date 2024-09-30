У «Зенита» крупнейший бюджет среди спортивных клубов России – 17 млрд рублей. Он может стать больше, если клуб решит увеличить траты (РБК)

«Зенит» – самый богатый спортивный клуб России.

По данным РБК, руководство петербургского клуба запланировало на текущий сезон расходы в размере 17 млрд рублей.

На прошлый сезон «Зенит» планировал бюджет в размере 15-16 млрд рублей, но он был увеличен из-за дополнительных расходов на клуб и инфраструктуру.

Бюджет сине-бело-голубых – крупнейший в Мир РПЛ и среди российских спортивных клубов в целом. В 2023 году ближайшим преследователем «Зенита» по размеру бюджета среди футбольных клубов был «Спартак » – более 10 млрд рублей.

Отмечается, что до 60% доходов «Зенита » составляют спонсорские, телевизионные, призовые и рекламные деньги от контрактов, в том числе с «Газпромом», «Газпром нефтью », Газпромбанком, Winline и другими крупными партнерами. Остальные деньги «Зенит» рассчитывает получить от доходов в дни матчей, продаж футболистов, клубной атрибутики, инвестиций в стадион.

При этом бюджет петербуржцев может измениться, если клуб решит увеличить траты на инфраструктуру или трансферы. Также на бюджет могут повлиять изменения валютных курсов.