Только 17% россиян смогли назвать интересного им действующего российского футболиста. Дзюбу упомянули 6%, Акинфеева – 3%, Аршавина – 2%, Яшина – 1% (ВЦИОМ)

Снизилось число россиян, которые могут назвать интересного им российского игрока.

ВЦИОМ провел опрос о том, как изменились представления россиян о российском футболе за последние годы.

«На фоне снижения интереса россиян к футболу заметно снизилось и число наших сограждан, которые могут назвать действующего игрока российского футбола, интересного и симпатичного им с точки зрения его профессиональных и человеческих качеств.

Если в 2009 году на этот вопрос содержательно ответили 47%, практически каждый второй, то сегодня – только 17%, то есть почти в три раза меньше. Иными словами, российский футбол становится «безликим» и «безымянным» для российского общества.

В общей сложности только восемь футболистов набирают более 1% – это Артем Дзюба (6%), Игорь Акинфеев (3%), Андрей Аршавин и Александр Головин (по 2%), Лев Яшин, братья Миранчуки и Матвей Сафонов (по 1%).

При этом не все названные персоны являются действующими игроками (Аршавин завершил карьеру, а Яшин умер в 1990 году)», – говорится в исследовании ВЦИОМ.

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Данные были взвешены по социально-демографическим параметрам.

77% россиян равнодушны к футболу. 4% считают себя постоянными болельщиками – почти в 5 раз меньше, чем в 2005-м (ВЦИОМ)