«Торпедо» разгромило «Барыс» (10:1), одержав 4-ю победу подряд. Команда Ларионова – самая результативная в КХЛ с 46 голами
«Торпедо» забило 10 голов в матче КХЛ.
Команда тренера Игоря Ларионова нанесла крупное поражение «Барысу» (10:1) на выезде в сегодняшнем матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Нижегородцы впервые в КХЛ забросили как минимум 10 шайб в одном матче. До этого команда максимум забрасывала девять шайб – это случилось 5 января 2012 года против «Витязя» (9:1).
«Торпедо», помимо этого, одержало четвертую победу подряд. Прежде команда переиграла «Амур» (7:2), «Адмирал» (4:2) и «Куньлунь» (4:2).
Команда Ларионова набрала 13 очков в 12 матчах и находится на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции.
«Торпедо» также забило 46 голов на данный момент – это лучший результат во всей КХЛ.
«Барыс» идет 12-м на Востоке, имея 5 баллов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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