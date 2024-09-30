«Торпедо» разгромило «Барыс» (10:1), одержав 4-ю победу подряд. Команда Ларионова – самая результативная в КХЛ с 46 голами

«Торпедо» забило 10 голов в матче КХЛ.

Команда тренера Игоря Ларионова нанесла крупное поражение «Барысу » (10:1) на выезде в сегодняшнем матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Нижегородцы впервые в КХЛ забросили как минимум 10 шайб в одном матче. До этого команда максимум забрасывала девять шайб – это случилось 5 января 2012 года против «Витязя» (9:1).

«Торпедо», помимо этого, одержало четвертую победу подряд. Прежде команда переиграла «Амур» (7:2), «Адмирал» (4:2) и «Куньлунь» (4:2).

Команда Ларионова набрала 13 очков в 12 матчах и находится на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции.

«Торпедо » также забило 46 голов на данный момент – это лучший результат во всей КХЛ.

«Барыс» идет 12-м на Востоке, имея 5 баллов.