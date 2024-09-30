Филатов о пресс-конференциях Ротенберга: «Как бы сказать, чтобы остаться работать – но это же поток бреда. Ну что значит «матч всей жизни»? #####, я не понимаю»
СКА уступил «Куньлуню» (4:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Не может гореть со счетом 1:5 команда с такими исполнителями.
Дальше что угодно... Роман Борисович (Ротенберг) рассказывает, что Китай выдал матч жизни. Про то, что Якупов – первый номер драфта. Про то, что после такого матча игрокам Китая выдадут новые контракты.
Я уже рассматриваю эти послематчевые интервью Романа Борисовича после поражений – ну мне прикольно. Он это специально делает? Он так эмоции выражает?
Как бы сказать, чтобы точно остаться здесь работать – но моментами это же прям поток бреда. Ну реально.
Я не пытаюсь кого-то обидеть, тем более Романа Борисовича. Ему вообще плевать на меня. Но это же моментами поток бреда.
Ну что значит «матч всей жизни»? Якупов – первый номер драфта.
Кто-то в телеграме выложил такое же интервью, когда «Куньлунь» их победил 3:2 в прошлом сезоне – и что они тоже выдали матч... Ну что ты... ##### (блин), я не понимаю», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Никита Филатов.
СКА всегда сталкивается с лучшей игрой соперников. Не верите – послушайте Ротенберга
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